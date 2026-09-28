Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi Birinci Grup ikinci hafta mücadelesinde Pazartesi akşamı kendi sahasında İtalya karşısında alınan 4-1'lik ağır mağlubiyetin ardından son derece zor bir durumda buldu kendini.

Bursa'daki stadyumda bulunan Türk taraftarlar, takımın İtalya karşısında ilk 27 dakikada çökmesiyle büyük bir şok yaşadı; fırsatı değerlendiren İtalya ağları 3 kez havalandırdı, ardından ikinci yarıda skoru 4'e tamamladı.

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Türk taraftarlar grupta alınan ikinci mağlubiyeti (Fransa yenilgisinin ardından) kaldıramadı ve öfkeleri Montella'ya karşı patlak verdi. TRTspor kanallarının muhabiri Fatih Doğan'a göre taraftarlar, İtalya'nın iki golle öne geçmesinin (2. ve 22. dakika) ardından hem Montella'nın hem de Türkiye Futbol Federasyonu başkanının derhal ayrılmasını istedi.









Vincenzo Montella, "bu oyuncuların son üç yılda yaptığı onca şeyden sonra" Türkiye taraftarlarının bu denli büyük bir öfkeyle tepki vereceğini "beklemediğinde" ısrar ediyor.

İtalyan teknik adam, 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasından elenmenin, ardından UEFA Uluslar Ligi'nde kendi sahasında Fransa karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından zaten sert eleştirilerle karşı karşıyaydı.

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Football Italia sitesi, Montella'nın Sky Sport Italia kanalına yaptığı açıklamayı aktardı. Montella şöyle konuştu: "İlk yarım saat kesinlikle unutulması gereken şeylerdendi. Bu seviyede her üç günde bir oynamak, şu anda bizde eksik olan belli bir konsantrasyon ve deneyim gerektiriyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İki yıl önce UEFA Uluslar Ligi'nde (C seviyesi) idik, bir önceki sefer de (B seviyesi) şampiyonluğunu kazandık, dolayısıyla bu alanda gelişmemiz gerektiğini açıkça gösterdik. Birkaç günde bir zihinsel ve fiziksel olarak yeniden ayara girmek gerekiyor ve bunu hızlıca öğrenmek kolay bir iş değil."

Montella'ya İtalya karşısında ilk yarıda yapılan bunca vahim hatanın sebebi soruldu ve şu açıklamayı yaptı: "Kesinlikle, başlangıçta zihinsel olarak daha hazırdılar. Biz uyumsuzduk, bu yüzden daha çok koştuk ve özgüvenimizi kaybettik."

Taraftarların öfkesine dair İtalyan teknik adam şunları söyledi: "İlk golden sonra oyuncuları da ıslıkladılar, oysa bunu hak etmemişlerdi. Maçtan önce atmosfer harikaydı ve bu oyuncuların son üç yılda ortaya koyduğu onca şeyden sonra gerçekten bu kadar hızlı bir tepki beklemiyordum."

Türk Hürriyet gazetesine göre Montella, istifa etme ihtimaline dair şunları söyledi: "Yaptığım işe inanıyorum; cazip teklifler aldığımda bile gitmedim. Hâlâ oyuncularımıza güveniyor ve onları destekliyorum."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Buraya birlikte geldiğimiz gibi, yola nasıl devam edeceğimizi de biliyoruz. Eğer istifa ihtimali söz konusu olursa, oyuncularla konuşurum; ama bu gündemimizde olan bir şey değil."