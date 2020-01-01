Vidar Örn Kjartansson, Yeni Malatyaspor'da

Yeni Malatyaspor, FC Rostov’dan İzlandalı forvet Vidar Örn Kjartansson’u kiraladı.

BtcTurk , ’a imza atan Adis Jahovic’in yerini doldurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Rus kulübü RFC Roston’un formasını giyen Vidar Örn Kjartansson’un sezon sonuna kadar kiralandığını duyuruldu.

Kulüpler arasında yapılan anlaşmaya göre Yeni Malatyspor’un bir yıllık opsiyon hakkı da bulunuyor.

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Yeni Malatyaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde:

“İzlandalı forvet Vidar Örn Kjartansson’u renklerimize bağladık. FC Rostov takımından transfer ettiğimiz milli futbolcu Vidar Örn Kjartansson ile artı bir yıl opsiyonlu olmak üzere altı aylık kiralık sözleşme imzaladık. 29 yaşındaki futbolcunun kariyerinde Malmö, J.Suning, M. Tel Aviv, Rostov ve Rubin Kazan gibi takımlar bulunuyor”

Kjartansson, kiralık olarak formasını giydiği Rubin Kazan’da 17 maça çıkıp 1 gol attı.