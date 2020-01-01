Vida maaş indirimini kabul etti

Beşiktaş kadrosunun en çok kazanan isimlerinden olan Domagoj Vida, yönetimin çağrısına yeşil ışık yaktı.

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, daha önce yaptığı açıklamada oyunculardan maaş indirimi istediklerini belirtmişti. Başkanın mesajına Vida olumlu dönüş yapmak üzere.

Milliyet Gazetesinden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Yıllık 3 milyon euro ile takımın en fazla kazanan ismi olan Domagoj Vida, yakın çevresine "Burada olmaktan çok mutluyum. Daha önce de teklifler gelmişti ama ayrılmak istememiştim. Maddi konularda sanırım ortak bir noktada buluşabiliriz" dediği öğrenildi.

Necip’ten sonra Vida’nın da indirim mesajı vermesinden mutluluk duyan siyah-beyazlı yöneticilerin ikinci tur görüşmelerde, "Yeni sezon için bize menajerler birçok oyuncu öneriyor. Fakat bizim önceliğimiz sizlersiniz. Biz sizlerden indirim isterken, transferde astronomik rakamlar harcamayız" ifadelerini kullanacağı aktarıldı.

Daha fazla takım

Maaş indirimi konusunda Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte hareket eden yöneticilerden Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, krizi tamamen çözmek için önümüzdeki günlerde yoğun mesai harcayacak. Bu arada geçmiş dönem maaşların tamamının ödenmemiş olması sebebiyle indirim isteme konusunda eli sağlam olmayan yönetimin, oyuncuların hesaplarına bir miktar para yatırmak için kaynak arayışı içinde olduğu kaydedildi.