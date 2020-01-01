Victor Ruiz sözleşmesini feshetti, Beşiktaş mahkemeye gidiyor

İspanyol oyuncu, alacaklarının ödenmemesi sebebiyle sözleşmesini tek taraflı feshederken Beşiktaş yönetimi konuyu spor yargısına taşıyacağını duyurdu.

Beşiktaş'ta beklenmeyen ayrılık... Sezon başında 'den transfer edilen Victor Ruiz takımdan ayrıldı.

İspanyol oyuncu alacaklarının ödenmemesi üzerine Beşiktaş'la olan 3 yıllık sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Beşiktaş konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu;

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"Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İspanya'nın Villarreal takımından kulübümüze transfer edilen futbolcu Victor Ruiz Torre 30.06.2022 tarihinde bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak fesh ettiğini tarafımıza bildirmiştir.

Kulübümüz futbolcu Victor Ruiz Torre'ye pandemi öncesi tüm ödemelerini eksiksiz şekilde yapmasına rağmen, pandemi dönemini kapsayan ödemeler konusunda görüşmeyi kabul etmemiş, lige ara verilen dönemin alacaklarını da herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyerek, sezon bitmeden tarafına ödenmesini talep etmiştir.

Futbolcunun tek taraflı şekilde gerçekleştirmiş olduğu fesih spor yargısına taşınacak olup, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda vakit kaybetmeden girişimlerde bulunulacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."