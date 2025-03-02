Victor Osimhen transferinde sürpriz aday: 75 milyon euro'yu hazırladılar

Galatasaray'ın elinde tutmak istediği Victor Osimhen için sürpriz bir kulüp devreye girdi ve oyuncu için 75 milyon euro ödemeye hazırlar.

Galatasaray, kiralık olan Osimhen'i bırakmak istemiyor

Manchester United ve Juventus'un oyuncuyu istediği söyleniyordu

Sürpriz bir takım devreye girdi

NE OLDU? Beklenmedik bir şekilde sezon başında kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Victor Osimhen'in gelecek sezon formasını terleteceği takım henüz belli değil. Nijeryalı golcünün adı Manchester United ve Juventus'la anılırken Arsenal'ın da Victor Osimhen için devreye girdiği iddia edildi.

BÜYÜK RESİM: Teamtalk'un haberine göre, Victor Osimhen için transfer yarışına dahil olan Arsenal bu yarışta en avantajlı takım konumuna geçti. İngiliz ekibi, Victor Osimhen'in 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır. Sezon sonunda Şampiyonlar Ligi biletini almak isteyen Arsenal forvet hattına da Osimhen hamlesi yapmak istiyor.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıkan Victor Osimhen, 25 gole direkt katkı yaptı. Bu maçlarda 20 gol kaydeden Nijeryalı bir de 5 gol pası verdi.

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OSIMHEN İÇİN SIRADA NE VAR? Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan alınan Osimhen, 89. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bırakmıştı. Ancak ciddi bir sakatlık geçirmeyen Nijeryalı, sarı-kırmızılılarla bir sonraki maçını bekleyecek. Galatasaray, Süper Lig'deki bir sonraki maçını Kasımpaşa deplasmanında 2 Mart'ta oynayacak.