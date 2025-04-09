Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen ile alakalı şoke eden gerçek ortaya çıktı.

Sergilediği performansla Galatasaray taraftarlarının sevgilisi olmayı başaran Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili iddialar sezon sonu yaklaştıkça daha da artmaya başladı.

Sarı-kırmızılılar Osimhen'in bonservisini almak istese de Avrupa devleri de yıldız oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Özellikle İngiliz ve İtalyan takımları Nijeryalı yıldızın durumunu yakından takip ediyor.

Bu takımlardan biri de İtalyan devi Juventus… Siyah-beyazlılar yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor, ancak Fanatik'ten Burak Özdemir'in haberine göre Juve'nin önüne İtalyan hükümeti çıktı. İşte yaşananlar...

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İtalyan hükümeti, Juventus'u şoka uğrattı

Sezon sonunda Dusan Vlahovic ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Juventus, iyi bir golcüyü kadroya katmak istiyor. Listenin başındaysa Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen bulunuyor.

10 Milyon Euro net maaş isteyen Victor Osimhen için İtalyan hükümetinin çıkardığı 'İki yıl boyunca ülkede çalışanlar için vergi indirimi' kanununa güvenen Juventus şok bir gelişmeyle sarsıldı.

Bu yasaya göre, İtalya'da iki yıl boyunca forma giyen oyuncuların maaşlarının % 100'ü değil, % 50'si vergilendirilebiliyordu. Juventus, net 10 milyon Euro maaş isteyen bonservisi Napoli'de bulunan Osimhen'in aldığı yıllık ücretin sadece % 50'sinin vergisini ödeyeceği için transfere sıcak bakıyordu.

Ancak bu kural Victor Osimhen için geçerli olmuyor. Nijeryalı golcü her ne kadar 2020-2024 yılları arasında Serie A'da forma giymiş olsa da Galatasaray'a transfer olarak bu süreyi zaman aşımına uğrattı. Osimhen tekrar en az iki sene İtalya'da forma giydiği zaman bu kural yeniden aktif olacak.

Osimhen'in maaşı, takımın maaş yükünü hafifletmek isteyen Juventus için büyük bir yük olacağı için İtalyan devi alternatif isimlere yöneldi.