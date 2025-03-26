Victor Osimhen takım arkadaşlarına tepki gösterdi: Golü 90'da yediler

Nijerya, Zimbabve ile 1-1 berabere kalırken Victor Osimhen mücadelenin ardından sinirlerine hakim olamadı.

Nijerya golü 90'da yedi

Zimbabve ile 1-1 berabere kaldı

Victor Osimhen maç sonu tepki gösterdi

NE OLDU? Nijerya ile Zimbabve, Dünya Kupası Elemeleri maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede Nijerya'yı Osimhen 74. dakikada öne geçirirken, Zimbabve ise 90. dakikada Tawanda Chirewa'nın golüyle beraberliği yakaladı.

BÜYÜK RESİM: Zimbabve'nin attığı bu gol sonrası Osimhen yedek kulübesinde adeta yığıldı kaldı. 87.dakikada oyundan çıkan Nijeryalı yıldızın maçın bitmesiyle birlikte sinirlerine hakim olamadığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER: Son düdükle birlikte sahaya giren Osimhen, takım arkadaşlarına sitem etti. Sakinleştirilmeye çalışılan Osimhen daha sonra soyunma odasının yolunu tuttu.