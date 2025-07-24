Victor Osimhen, İngilizleri çıldırttı! Galatasaray'da sıcak saatler...

Galatasaray'ın imza attırmak üzere olduğu Victor Osimhen, İngilizleri adeta çıldırttı.

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da Victor Osimhen transferi sonuçlanırken, artık işin imzalarla resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızın bonservisini alacak olması Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. "İngiltere devlerine şok! Victor Osimhen, Galatasaray'ı tercih etti" başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi:

'İngiltere takımları Galatasaray ile yarışamadı'

"Yıldız oyuncunun adı Liverpool ve Manchester United'la anılıyordu ancak Galatasaray ön plana çıktı.

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"Osimhen, Napoli'den sonra 1 yıl kiralık forma giydiği Galatasaray'a gitmeyi seçti. Bu transferle birlikte hem Osimhen hem de Galatasaray için yeni bir sayfa açıldı.

"Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Türk ekibi, kadrosunu yıldız bir oyuncuyla güçlendirdi. İngiltere takımları Galatasaray ile yarışamadı.

"Ayrıca Suudi Arabistan'dan da yüksek maaş teklifleri geliyordu ama Osimhen bunları da elinin tersiyle geri çevirdi. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini seçen Osimhen, önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacak."