Victor Osimhen'in ocak ayındaki takımı belli oldu!

Avrupa basınında yer alan habere göre Victor Osimhen, ocak ayında dünya deviyle anlaşacak.

Galatasaray'ın İtalya Serie A kulübü Napoli'den kiralık olarak transfer ettiği Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında yer alan habere göre Serie A devi, Napoli'nin yıldız oyuncusu Victor Osimhen'i transfer etmek için hazırlık yapıyor.

Juventus devreye girdi

Juventus'un, sezon sonunda Napoli'ye 75 milyon euro ödemeye hazır olduğu ve oyuncunun Galatasaray'daki performansını yakından takip ettiği belirtildi.

Haberin devamı aşağıda

Bununla birlikte İtalyan devinin, Osimhen’in Galatasaray'da sezon sonuna kadar göstereceği performansa göre resmi adımlar atacağı bildirildi.

Ya İtalya ya da İngiltere

Osimhen, sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray forması giyiyor. Nijeryalı golcü, şu ana kadar çıktığı iki maçta iki asist yaparak dikkat çekti.

Juventus’un yanı sıra, Arsenal gibi Premier Lig ekiplerinin de oyuncuyla ilgilendiği ve Osimhen’in rotasının sezon sonunda İngiltere veya İtalya olabileceği öğrenildi.

Tıpkı Higuain gibi

Juventus, geçmişte Napoli’nin Arjantinli forveti Gonzalo Higuain’i serbest kalma bedelini ödeyerek transfer etmişt.

İtalyan kulübünün Osimhen transferinde de benzer bir hamle yapmaya hazır olduğu iddia edildi.