Victor Osimhen'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu! Transferde son dakika...

Galatasaray, Victor Osimhen transferi için İtalya Serie A kulübü Napoli ile anlaşma sağlamak üzere.

Galatasaray'ın bonservisini almak için uzun süredir Napoli ile pazarlık halinde olduğu Victor Osimhen'de mutlu sona ulaşmak üzere olduğu öne sürüldü.

Sarı-kırmızılıların, İtalyan kulübüyle arasındaki pürüzleri gidermesinin ardından Victor Osimhen'in Türkiye'ye geleceği tarihin de belli olduğu aktarıldı.

İşte Victor Osimhen için ödeme planı

Galatasaray'ın Victor Osimhen için Napoli'ye 40 milyon euro peşin, 35 milyon euroyu ise 2026 yılına kadar 2 taksit halinde ödeyeceği vurgulandı.

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Kulüpler arasında yapılacak protokol gereğince Victor Osimhen'in 2 sene boyunca Serie A ekiplerinden herhangi birine transfer olamayacağı belirtildi.

Yapılan pazarlıklar sonucunda Napoli'nin sonraki satıştan pay talebinden vazgeçtiği aktarıldı.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Galatasaray ile Napoli arasındaki teminat sorununun da ortadan kalkması durumunda, Victor Osimhen'in 22 Temmuz Salı günü İstanbul'da olacağı kaydedildi.

26 yaşındaki santrforun sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından sarı-kırmızılılara imza atacağı vurgulandı. Yıldız forvetin daha sonra takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.