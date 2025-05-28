Victor Osimhen için yıllık 40 milyon euro'luk şok teklif

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Victor Osimhen'e Suudi Arabistan'dan devasa bir teklif geldi.

Osimhen sezonu çifte kupayla kapattı

Galatasaray'daki süresinin sonuna geldi

Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif var

NE OLDU? Sezon başında Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a katılan Victor Osimhen'i sarı-kırmızılılar takımda tutmak istese de Nijeryalı golcü için Suudi Arabistan'dan devasa teklifler var.

BÜYÜK RESİM: Foot Mercato'nun haberine göre, Al Hilal yaz aylarında Victor Osimhen transferini tamamlamak için kesenin ağzını açtı. Nijeryalı oyuncuya 3 yıllık sözleşme sunan Al Hilal, ayrıca Victor Osimhen'e yıllık 40 milyon euro'luk teklif yaptı. Al Hilal, Osimhen'i Napoli'den serbest kalma maddesini devreye sokarak kadrosuna katmak istiyor ve bu hamleyi FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan önce bitirmeyi hedefliyor.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Al Hilal, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Salzburg ve Pachuca ile birlikte H Grubu'nda yer alıyor. Suudi Arabistan ekibi turnuvadan önce transferi bitirmenin peşinde olacak.

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NE SÖYLENDİ? Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Victor Osimhen'i takımda tutmak istediklerini belirterek AA'ya şunları söylemişti: "Buradaki mutluluğunu, burayı nasıl sahiplendiğini gördükten sonra bence Osimhen'i burada oynamaya ikna edebilecek o kadar çok şey var ki. Bu da bizi ümitlendiriyor. Bunun bir de maddi kısmı var. Galatasaray Kulübünün, başkanımızın ne gerekiyorsa yapacağını biliyorum. Burada top Osimhen'de. Kulübümüz ne gerekiyorsa yapıyor. Taraftarımızın isteğini biliyoruz."

"Bunun benzerini Icardi'de de yaşamıştık. O da Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri ret edip Galatasaray'ı seçmişti. Burada onun oluşturduğu ortam çok farklıydı. Şimdi o da sakatlıktan dönüyor. Böyle iki forvetin olması benim için de büyük mutluluk olacak. Bununla ilgili bir süreç devam ediyor. İnşallah olacak, ümidim öyle. Osimhen'in mutlu olduğu yerde devam etmek isteyebileceğini düşünüyorum. Galatasaray elinden ne geliyorsa yapacak."