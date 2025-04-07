Victor Osimhen, Galatasaray'da kariyer rekoru kırabilir

Nijeryalı golcü Victor Osimhen kiralık olarak geldiği Galatasaray'da kariyer rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

Osimhen şimdiden Galatasaray için 28 gol kaydetti

Napoli'den kiralık olarak gelmişti

En gollü sezonunu yaşamaya hazırlanıyor

NE OLDU? Galatasaray, Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşamak için mücadele verirken Napoli'den kiralık olarak takıma katılan Victor Osimhen de takımının başarısında kilit rol oynadı. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 32 maça çıkan Victor Osimhen, 28 gol kaydetti ve kariyerinde en çok gol attığı sezona çok yaklaştı.

BÜYÜK RESİM: Kariyerindeki en gollü sezonu Napoli'de şampiyonluk yaşadığı sezonda geçiren Victor Osimhen söz konusu dönemde 39 maçta 31 gol atmıştı. 2022-2023 sezonunda Napoli'de şampiyonluk sevinci yaşayan Osimhen, ligdeki 32 maçta 26 gol kaydetmişti. Napoli ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Nijeryalı turnuvada 6 maçta 5 kez fileleri havalandırdı.

Nijeryalı santrfor, Galatasaray'da tüm kulvarlarda 32 maçta 28 gol kaydetti ve bu sezon takımının en skorer ismi oldu. Bu sezon Süper Lig'de ise 20 kez rakip ağları sarsan Osimhen, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Süper Lig'de 23 maçta 20 kez fileleri havalandıran Victor Osimhen, ligin en golcü futbolcusu konumuna yer alıyor. Nijeryalı yıldızı, 19 golle RAMS Başakşehir forması giyen Krzysztof Piatek ve 17 golle Trabzonsporlu Simon Banza takip ediyor.

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Osimhen, Antalyaspor'a karşı hat-trick yaparken, 5 müsabakada ikişer ve 7 karşılaşmada da birer gol attı.

Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yokluğunda skor yükünü sırtladı. Sarı-kırmızılı ekipte son 2 sezondaki başarılarda başrolü oynayan Icardi'nin 7 Kasım 2024'te UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile yapılan müsabakada ön çapraz bağı koptu. Michy Batshuayi'den de istediği performansı alamayan Galatasaray'da sahneye çıkan Osimhen, Icardi'nin yokluğunda takımını taşıyan isim oldu.