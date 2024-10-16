Victor Osimhen, Galatasaray'da kalıp kalmayacağını açıkladı

Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a katılan Victor Osimhen bu sezon için transfer planını açıkladı.

Osimhen gelecek planlarını açıkladı

Hedefi sezonu Galatasaray'da tamamlamak

Devre arasında ayrılmayı düşünmüyor

NE OLDU? Sezon başında Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak katılan Victor Osimhen'in devre arasında sarı-kırmızılı ekibe veda edebileceği konuşuluyordu. Antalyaspor maçından önce konuşan Victor Osimhen gelecek planlarından da bahsetti.

NE SÖYLENDİ? Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam antrenmanı öncesinde konuşan Victor Osimhen şunları söyledi: "Buraya gelmek benim için ayrıcalık. rogba da burada oynamıştı. Galatasaray taraftarının beni nasıl karşıladığını hatırladıkça mutlu oluyorum. Buradan daha iyi bir yerde mutlu olamazdım. Amacım bu yılı burada tamamlamak. Geleceğime ben karar veririm, başkalarının vermesini istemem."

"İlk konuşmalar geçince memnun değildim, 3-4 ay sonrasında ayrılacaktım. O sırada Galatasaray'ın hocasıyla konuştum ve beni gayet güzel ikna etti. Hem fubol olarak hem hoca olarak hem baba olarak. Sözleri beni derinden etkiledi. Takımın ne kadar kaliteli olduğunu biliyordum. Böyle bir takımda başarılar elde etmek benim için ikna oldum. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Önemli başarılara imza atacağız."

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"Dzeko, Icardi çok özel golcüler. Kendimi takımdan öne koymam. Icardi burada büyük bir efsane. Birlikte ne kadar iyi işler yaptığımızı gösterdik. Gol, asist önemli ama her anlamda Galatasaray'a yardımcı olmalıyım. Gol krallığı önceliğim değil, takım başarısı daha önemli. Her şeyde takımıma yardımcı olmam gerekiyor."

DAHA FAZLASI: Bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıkan Victor Osimhen 2 gol, 3 asist kaydederek 5 gole direkt katkı verdi.