Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in arzu ettiği maaş belli oldu.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray’ın Napoli’den kiraladığı Victor Osimhen, hem golleri hem de aidiyet duygusuyla parmak ısırtıyor. Sarı kırmızılı takımı şampiyonluk yolunda sırtında taşıyan isimlerin başında gelen Osimhen’le yola devam etmek şimdilik zor görünse de imkansız değil.

Astronomik ücret!

Tapusu Napoli’de olan Nijeryalı yıldızın 67 milyon euroluk bonservisi bir tarafa Osimhen’in de istediği rakam ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Yıllık 15 milyon euro ve dört yıllık imza isteyen Osimhen’in salt garanti ücret maliyeti de 60 milyon euroyu buluyor.

Yüksek maliyeti sebebiyle Victor Osimhen’in takımda kalma ihtimali hemen hemen yok gibi görünüyor. Sarı kırmızılı yönetim alkışlarla, şampiyonluk kupasıyla Nijeryalı golcüye veda etmeyi planlıyor.

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Performansı

Victor Osimhen, Galatasaray forması ile çıktığı 21 maçta 21 gol katkısında bulundu.

Osimhen’i “Bambaşka bir karakter’ olarak niteleyen sarı kırmızılılar, Mauro İcardi’nin yokluğunu ancak böyle bir profilin kapatabileceği konusunda hemfikir. Sezon sonunda Osimhen için görkemli bir veda töreni düzenlenecek.