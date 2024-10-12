Galatasaray'da son dakika Victor Osimhen gelişmesi. Nijeryalı golcü kararını verdi...

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gözler bir yandan da Victor Osimhen'de.

Avrupa’da transfer kapandıktan sonra Galatasaray’ın 4 Eylül’de Napoli’den kiraladığı Victor Osimhen, kısa sürede hem kalitesini gösterdi hem de hücumdaki katkısıyla ne kadar büyük bir yıldız olduğunu kanıtladı.

Taraftarın sevgisini kazandı

Kısa sürede takıma uyum sağlayan ve aidiyetiyle de taraftarların sevgilisi haline gelen Kamerunlu forvet, Avrupa’da hâlâ transfer gündeminde.

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Özellikle İtalyan basını, Osimhen’le ilgili sürekli farklı iddialar ortaya atıyor.

Chelsea şimdiden hazır

Chelsea’nin Osimhen’i yine çok istediği ve devre arasında 81 milyon Euro bonservis bedeli vermeye hazır olduğu yazılmıştı.

Farklı kulüplerin de ara transfer için şimdiden pusuya yattığı öne sürüldü.

Kararını menajerine iletti

Fanatik'in haberine göre ise Osimhen, şu anda Galatasaray’da çok mutlu. Öyle ki menajerine haber gönderen Nijeryalı yıldızın "Transferi düşünmek istemiyorum. Sadece saha içine konsantre olmak istiyorum. Sezon sonuna kadar teklif getirme. Sadece burada kupalar kazanmaya odaklandım" dediği öğrenildi.