Galatasaray'da geçen sezon harika performans sergileyen Victor Osimhen, yeni kulübüyle dudak uçuklatan sözleşmeyi imzalamak üzere.

Trendol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray'da en büyük öncelik Victor Osimhen'in bonservisini almaktı.

Sarı-kırmızılı ekip, yıldız golcü için tüm şartları zorlarken sıcak gelişmeler yaşandı.

Taraftarların sevgisini kazandı

Sezon başında Napoli'den kiralık olarak transfer edilen Nijeryalı yıldız santrfor hem performansı hem de yaptığı açıklamalar ile Galatasaray taraftarının sevgisini kazandı. Galatasaray'ın transfer çabalarının yanı sıra Suudi Arabistan ekibi Al Hilal de Osimhen için kesenin ağzını açmıştı.

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Suudi Arabistan ekibinin, Napoli'ye ödenecek bonservisi 70 milyon Euro'nun üstüne çıkardığı ve Osimhen'e yaptıkları teklifi de iyileştirdiği iddia edilmişti.

Sağlık kontrolünden geçti

Ünlü gazeteci Sacha Tavolieri'nin iddiasına göre ise; Al-Hilal, Victor Osimhen'e önümüzdeki 48 saat içerisinde resmi imzayı attıracak.

Suudi Arabistan ekibi ile Osimhen yıllık 35 milyon Euro maaş ve bonuslar üzerinden 3 yıllık anlaşmaya vardı.

TalkSport'ta yer alan habere göre ise Nijeryalı golcü Al Hilal için sağlık kontrolünden geçti. Resmi açıklamanın kısa süre sonra yapılması bekleniyor.

Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Victor Osimhen bu karşılaşmalarda 37 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı.