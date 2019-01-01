Victor Moses'ın yerine Maurico Isla

Fenerbahçe'de Victor Moses'ın sakatlığı teknik direktör Ersun Yanal'ın planlarını altüst etti.

derbisinin son dakikalarında kasığını tutarak terk eden Nijeryalı oyuncunun yapılan kontrollerinde kısmi yırtık tespit edildi.

Moses bu pazar oynanacak Aytemiz Alanya maçında kesin olarak forma giyemeyecek. Oyuncunun bir sonraki maç olan mücadelesinde görev yapma ihtimali de hayli düşük.

Moses'ı Trabzonspor maçına yetiştirebilmek için sağlık heyeti adeta seferberlik ilan etti.

Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre Ersun Yanal, Galatasaray maçında yedek soyundurduğu Isla'yı Alanya karşılaşmasında 11'e alacak.

Derbide sağ bek oynayan Dirar, sağ önde görev yapacak.

Sol tarafta ise Valbuena 11'de başlayacak bir başka isim olacak.