Victor Moses ilk antrenmanına çıktı
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AA
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Victor Moses'ın da yer aldığı belirtildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarından sonra 3'erli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.