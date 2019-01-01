Victor Lindelöf: Mourinho'yu çok özlüyorum

Manchester United’ın İsveçli defans oyuncusu Victor Lindelöf, eski teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho’nun ’ı çalıştırdığı dönemde İngiliz ekibe katılmasını sağladığı Victor Lindelöf, Portekizli teknik adamın dünyanın en iyilerinden biri olduğunu ifade etti.

Manchester United ile iki buçuk yılda 3 kupa kazanan Mourinho, geçtiğimiz yılın sonunda İngiliz ekipten kovulmuştu.

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Aftonbladet’e konuşan Lindelöf “Mourinho her şeye rağmen hala dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri ve büyük takımları çalıştırmayı hak ediyor. Onu özlüyorum” ifadelerini kullandı.

Old Trafford’da forma giyme hayallerini gerçekleştirmesini sağlayan Portekizli teknik adama teşekkürlerini sunan 25 yaşındaki oyuncu “O, harika bir antrenör ve harika bir insan. Bana burada oynama şansı verdi. Öyle büyük bir karizmaya sahip ki, ona katılmadığınız anlarda bile saygı duyuyorsunuz. Her şeyi kazanmayı başardı. Size bir şey söylediğinde mutlaka dinliyorsunuz” şeklinde konuştu.

2017 yazında ’dan 35 milyon euro karşılığında transfer edilen Victor Lindelöf, Manchester United formasıyla çıktığı 95 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.