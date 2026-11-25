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Yeni transfer dönemi yaklaşırken VfB Stuttgart'tan olası ayrılıklar hakkında yine çok sayıda spekülasyon yapılıyor. Kulübün gelir elde etmesi gerekiyor. Peki neden ve Stuttgart neden bir bakıma kapana kısılmış durumda?

Küme düşme adaylığından düzenli olarak Avrupa kupalarına katılan bir takıma, varlığını sürdürme kaygısından kupa şampiyonluğuna, kimliksiz bir kadrodan (Alman) millî futbolcularla dolu bir takıma: VfB Stuttgart'ın son yıllardaki yükselişi, Bundesliga'nın yakın geçmişindeki en dikkat çekici gelişmelerden biri.

Yine de denetleme kurulu yıllardır coşkuyu frenliyor ve mali durumu sürekli gözetiyor. Elbette ekonomik boyut, en azından Almanya'da, her kulüp için öncelikli öneme sahip. Ancak VfB'de, üst yönetimin talep ettiği transfer gelirlerini yaratmak için kilit oyuncuların ayrılacağının konuşulması neredeyse küçük bir geleneğe dönüştü. Geçen yaz olduğu gibi şimdi de kış transfer döneminin açılmasına haftalar kala durum böyle. Bu, Uli Hoeneß'in de gözünden kaçmadı .

Jamie Leweling, Bilal El Khannouss ve takımdaki konumunun artık tartışmasız olmadığı öne sürülen Angelo Stiller , satılabilecek oyuncular arasında gösteriliyor. Ramon Hendriks ve Jürgen Klopp'un gözdesi Finn Jeltsch de ilgi görüyor. Adı geçen oyunculardan biri gerçekten ayrılırsa ya da ayrılmak zorunda kalırsa bu, kalite açısından ciddi bir kayıp olur. Stuttgart'ın kadrosunda neden böylesine büyük bir eksilmeyi göze alacağı da ayrı bir soru.

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Sonuçta VfB, bir yılı biraz aşkın süre önce Nick Woltemade'den çok büyük bir bonservis geliri elde etti, buna rağmen bir kez daha Almanya Kupası finaline çıktı ve yüksek gelir getiren Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Bunca para buhar olup uçmuş olamaz, değil mi? Ancak durum o kadar basit değil.

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Kendi imparatorluğunu kurmak: VfB Stuttgart'ın büyük planları var

Her kuruşun hesabını defalarca yapan tutumlu Svabyalı klişesi de burada geçerli değil. Denetleme kurulunun on milyonlarca avroluk transfer geliri elde edilmesi yönündeki talebi, birkaç farklı ihtiyaca dayanıyor.

Birincisi, VfB 2025 mali yılındaki güçlü finansal rakamlara rağmen altyapı projeleri için bu paraya ihtiyaç duyuyor. Kulübün geliri 80 milyon avrodan fazla, kârı da 2024'e göre yaklaşık yedi milyon avro arttı. Ağustos ayında, Mercedesstraße'deki kulüp idari binasının baştan sona yenileneceği, hatta tamamen yeniden inşa edilebileceği ortaya çıkmıştı. Yönetim kurulu başkanı Alexander Wehrle, üye genel kurulunda Carl-Benz-Center'ı da satın almak istediklerini açıkladı. Bina, MHP Arena ile Porsche Arena arasında yer alıyor. Alanda 20.000 metrekare kullanılabilir alan bulunuyor. VfB şu anda burada pazarlama departmanı, taraftar mağazası ve gençlik akademisi gibi birimler için yer kiralıyor. Bir VfB müzesi de planlanıyor.

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Yalnızca son proje için, Bild gazetesine göre 50 milyon avro gerekiyor. Bu tutarın banka kredisiyle finanse edilmesi ve kira giderlerinin ortadan kalkması sayesinde projenin uzun vadede kendi maliyetini karşılaması öngörülüyor. Bu kapsamda, 1980'lerden kalma kulüp idari binasının yenilenmesine de 2029'dan itibaren başlanabilir.

Krediden söz açılmışken, MHP Arena'nın EURO 2024 için yapılan ve sonuçta 130 ila 140 milyon avroya mal olan yenilemesinin borcu da henüz ödenmedi. Kredinin geri ödemesi 2034'e kadar sürecek.

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Hedeflenen bağımsızlık ve Bad Cannstatt'ta kendilerine ait bir imparatorluk kurma hayali, VfB'nin büyük hedeflerini gösteriyor. Wehrle, söz konusu üye genel kurulundaki konuşmasının sonunda şakayla karışık şöyle dedi: "Belki bir gün burada, Neckarpark'ta daha büyük bir stadyum bile yaparız."

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Devasa görev! VfB Stuttgart peş peşe ayrılıklarla karşı karşıya

İkincisi, yaz transfer döneminde oluşan ve hafife alınamayacak transfer açığının kapatılması gerekiyor. Şu ana kadar beklentileri karşılayamayan yeni transferler Dzenan Pejcinovic ve Leo Sauer ile daha önce kiralık oynayan El Khannouss'un bonservisinin alınması için iddialara göre 55 milyon avro harcanırken VfB, kayıtlara göre yaklaşık 38 milyon avro gelir elde etti. Ancak gerçekte bu tutarın önemli bir bölümü Stuttgart'ın hesabına hiç girmedi.

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38 milyon avroya dâhil edilen Chema Andres transferinin yaklaşık 22 ila 23 milyon avroluk bedelinden Real Madrid, sonraki satıştan pay hakkı sayesinde yüklü bir gelir elde etti. Payın tam tutarı açıklanmadı ve haberler arasında büyük farklar var. Bazılarına göre yarısı, yani 11 milyon avro, bazılarına göre ise yedi milyon avro. Ayrıca bu ayrılığın artık kulüp içinde de tepki çektiği belirtiliyor . Çünkü transfer döneminin kapanmasına çok az kala gerçekleştiği için yerine yeni bir oyuncu alınamadı.

Öte yandan El Khannouss, Stiller ve Leweling yazın, her biri yaklaşık 40 milyon avro getirecek ve yapılan yatırımları tek hamlede karşılayacak cazip teklifleri reddetti.

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Buna bir de sportif yükselişle birlikte artan personel bütçesi ekleniyor. kicker'in edindiği bilgilere göre bu bütçe üç yılda 105 milyon avrodan 163 milyon avroya çıktı. Maliyetli yeni transferler ve kaptan Deniz Undav gibi kilit oyuncuların sözleşmelerinin uzatılması, maaş giderlerini ciddi ölçüde artırdı. Undav, 5,5 milyon avroluk ücreti, primleri ve imza parasıyla kulüp tarihinin en çok kazanan oyuncusu oldu .

Ayrıca en geç gelecek sezon, maaş sıralamasında başka kimlerin üst basamağa çıkacağı sorusu gündeme gelecek. Çünkü bir yıl sonra köklü bir kadro değişikliği yaşanabilir . Tam 15 (!) sözleşme sona eriyor. Bunlar arasında Maximilian Mittelstädt, Jeff Chabot, Chris Führich ve Josha Vagnoman gibi mevcut ilk 11 oyuncularının yanı sıra Stiller, Demirovic ve Hendriks de var. Genç yetenek Yannik Spalt'ın sözleşmesi de bitiyor. Dolayısıyla yaza kadar büyük ölçüde kesin kararlar alınmalı. Yaz, bu oyunculardan bir kez daha gelir elde etmek için son fırsat olacak. Aksi hâlde peş peşe bedelsiz ayrılıklar yaşanabilir. Fabian Wohlgemuth ve Christian Gentner'ın da yer aldığı sportif yönetimi devasa bir görev bekliyor.

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Örneğin Hendriks'le bir süredir görüşmeler yürütülüyor . Ancak 25 yaşındaki oyuncunun, kayda değer bir maaş artışının yanı sıra serbest kalma maddesi de istediği belirtiliyor. Kurul üyelerinin büyük bölümü ise görünüşe göre gelecekte artık böyle maddeler vermek istemiyor. Son deneyimler fazlasıyla kötüydü. Waldemar Anton (22,5 milyon avro) ve Serhou Guirassy (18,5 milyon avro) bu nedenle görece düşük bedellerle Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. Hiroki Ito da 23,5 milyon avroya Bayern Münih'e katıldı. Mevcut kadroda yalnızca Stiller (37 milyon avro) ve El Khannouss'un (75 milyon avro) böyle bir çıkış seçeneği bulunuyor. Sport Bild'e göre Führich'in maddesinin süresi kısa süre önce doldu.

Sebastian Hoeneß cephesi patlamaya hazır: VfB Stuttgart'ın çözümü neredeyse imkânsız bir sorunu var

VfB, bu kış satılması muhtemel oyuncular için muhtemelen daha da yüksek bedeller isteyebilir. Sezon ortasında bu kadar ağır kayıplara yol açacak transferlerde pazarlık konumu daha güçlü olacaktır. Öte yandan bir ilk 11 oyuncusunun kaybı, kilit oyuncularından hiçbirini yitirmek istemeyen teknik direktör Sebastian Hoeneß'i kızdıracaktır.

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Hoeneß, Woltemade'nin ayrılığından sonra da kadro planlamasını kamuoyu önünde, duyduğu rahatsızlığı açıkça göstererek eleştirmekten ve derhâl transfer istemekten çekinmemişti . "Elbette mali bir durum var," demiş, bir "gerilim alanı" oluşmasının da "normal" olduğunu söylemişti. "Ama sportif sorumluluk teknik direktöre ait." Bu tutumun bugüne kadar değişmemiş olması da doğal. Durum patlamaya hazır. Üstelik belirtilen nedenlerden ötürü transfer bilançosu meselesi sezon sonunda yeniden gündeme gelecek.

Sportif hedefler de tehlikeye girer ve bu, başka sonuçları da beraberinde getirir. Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamak 10 ila 20 milyon avro arasında gelir sağlayacaktır. Dört maçta toplanan yedi puan düşünüldüğünde bu gayet gerçekçi görünüyor. Lig aşamasındaki son iki ve belki de belirleyici maç, Club Brugge ve PSV Eindhoven'a karşı yılbaşından sonra, transfer dönemi çoktan açılmışken oynanacak.

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Yeni yılda Şampiyonlar Ligi'ne yeniden katılma hakkı kazanmak, Hendriks ve diğerleriyle yapılacak ya da hâlihazırda süren sözleşme görüşmelerinde kulübün elini de güçlendirecektir. Ancak sezona inişli çıkışlı başlangıcın ardından bu hiç de garanti değil. Yine de 10 hafta sonunda tahminde bulunmak için biraz erken.

VfB böylece bir bakıma kapana kısılmış durumda. Kadronun gücüyle mali durum arasında denge kurmak, kulüp yönetimi için çözümü neredeyse imkânsız bir soruna dönüşüyor. Üstelik sözleşmesi 2028'de bitecek olan teknik direktör Hoeneß'le gerilim yaşanması da kaçınılmaz görünüyor.

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VfB Stuttgart'ta ayrılık dalgası ihtimali: Sözleşmesi bitecek oyuncular

Oyuncu Mevki Sözleşme bitişi Stefan Drljaca Kaleci 30 Haziran 2027 Dan-Axel Zagadou Stoper 30 Haziran 2027 Fabian Bredlow Kaleci 30 Haziran 2028 Marius Funk Kaleci 30 Haziran 2028 Ameen Al-Dakhil Stoper 30 Haziran 2028 Ramon Hendriks Stoper 30 Haziran 2028 Jeff Chabot Stoper 30 Haziran 2028 Josha Vagnoman Sağ bek 30 Haziran 2028 Leonidas Stergiou Sağ bek 30 Haziran 2028 Maximilian Mittelstädt Sol bek 30 Haziran 2028 Angelo Stiller Orta saha 30 Haziran 2028 Atakan Karazor Orta saha 30 Haziran 2028 Jarzinho Malanga Orta saha 30 Haziran 2028 Nikolas Nartey Orta saha 30 Haziran 2028 Yanik Spalt Orta saha 30 Haziran 2028 Chris Führich Orta saha 30 Haziran 2028 Ermedin Demirovic Forvet 30 Haziran 2028