Veysel Sarı Belhanda'yı ziyaret etti

Belhanda'ya dizi çarpan Veysel Sarı, Faslı oyuncuyu hastanede ziyaret etti.

'ın 'yla karşılaştığı maçın son dakikalarında talihsiz bir pozisyon yaşanmış ve Veysel Sarı'nın dizi Belhanda'nın suratına gelmişti. Faslı oyuncunun çenesinde iki kırık tespit edilirken sahalara en yakın zamanda dönmesi için çalışmalar başladı.

Futbol Arena'nın haberine göre, Kasımpaşa kaptanı Veysel Sarı, soluğu hastanede alarak Belhanda'yı ziyaret etti.

Haberin devamı aşağıda

Belhanda'nın yerde kalması sonrasında hakemin devam kararına karşın hemen topu tutarak oyunu durduran, hakem Ali Palabıyık'ı uyaran Veysel Sarı'nın, ziyarette "Yüzünün dizime çarptığı an bir şey olduğunu anladım.Haberi duyar duymaz çok üzüldüm ve gelmek istedim. Vicdanen rahatsız oldum. İnşallah en kısa sürede iyileşir, sahalara dönersin" diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Belhanda'nın ise bu ziyarette Veysel Sarı'ya "Topa basıp dengemi kaybettim. Ziyaretin için teşekkür ederim dostum. İsteyerek olmadığını biliyorum" yanıtı verdiği belirtildi..

İki futbolcunun bu ziyaret sonrasında yüzünden operasyon geçiren Belhanda'nın iyileşmesinin ardından akşam yemeğinde bir araya gelmek için sözleştiği belirtildi.