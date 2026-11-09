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imago-sport-1085706297.jpgDeFodi Images
Rian Rosendaal
Çeviri:

Verweij, 'çocukça davranışlar' sergileyen Ajax oyuncusuna yüklendi

Ajax

Mike Verweij, FC Twente - Ajax (2-2) maçında Owen Wijndal'ın "çocukça davrandığını" söyledi. Sol bek, Twente uzatma dakikalarının son anlarında penaltı kazandığında penaltı noktasına zarar verdi ve bu hareketi nedeniyle hakem Joey Kooij'dan sarı kart gördü.

O sırada topu elinde tutan ve Marc ter Stegen ile konuşan Ramiz Zerrouki, yaptığı hareket nedeniyle Wijndal'dan hesap sordu. Wout Weghorst ise bundan etkilenmedi ve penaltıyı gole çevirerek skoru 2-2'ye getirdi. 

Verweij, pazartesi günü De Telegraaf'ın Kick-Off programında, "Çok saçma görünüyordu. Bu, çocukça bir davranıştı. Ama bir tepkiydi. Çünkü Kooij, Weghorst'un elle oynadığı pozisyonu incelemek için monitöre gitmişti" dedi.

Sabah gazetesinin podcast sunucusu Pim Sedee ise şaşkınlığını, "Penaltı kullanılmadan önce penaltı noktasını kazıyıp bozmak... Böyle bir şey olamaz" sözleriyle dile getirdi.

Ev sahibi ekibin son dakikalarda kazandığı penaltıyla ilgili tartışmaya katılan Verweij, "Ama Twente de diğer tarafta aynısını yaptı. Ajax'ın penaltı kazanacağından emin olduklarında. Evet, çocukça bir davranış" diye ekledi.

Valentijn Driessen de "Tam da dediğin gibi. Aralarındaki hava çok iyiydi. Çünkü Twente bunu bile sakin karşıladı. O ufaklığın (Wijndal, ed. notu) üzerine yürümediler. Ama yaptığı hareketin elbette hiçbir anlamı yoktu" dedi.

Twente, Lucas Rosa'nın Zerrouki'nin formasını tutması nedeniyle uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Bu pahalıya patlayan bir hataydı; Ajax artık Vriendenloterij Eredivisie'de lider değil, üçüncü sırada.

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