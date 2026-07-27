Mike Verweij, De Telegraaf'ın Kick-Off programında yaptığı açıklamalarla Tolu Arokodare'den beklentisinin yüksek olduğunu ortaya koydu. Ajax, Nijeryalı golcüyü Wolverhampton Wanderers'tan bir sezonluğuna kiralamak istiyor.

Verweij'e göre Ajax, 18 ila 20 milyon euro arasında zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu üzerinde duruyor. İngiliz kulübü, Arokodare'yi geçen yıl KRC Genk'ten 26 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Verweij, Ajax'ın ilgisini, “Eğer çok iyi performans gösterirse, 18 milyon euroya bir Premier League forveti alabilirsin. Bir düşün, 25 gol atarsa. Bunun az para olduğunu söylemek istemiyorum ama o durumda çok da pahalı olmaz” sözleriyle değerlendirdi.

“Ve eğer işe yaramazsa, sezonun sonunda ‘teşekkürler ve hoşça kal’ dersin” diyen Ajax muhabiri, forvet arayışının sürdüğünü bildiğini de belirtti. “Weghorst tabii ki FC Twente'ye gitti. Dolberg'in Danimarka'ya dönmek istediği de herkesin bildiği bir sır. Bu da muhtemelen gerçekleşecek.”

Verweij'e göre Arokodare, Hollanda'da sansasyon yaratabilir. “Ajax duran toplarda çok savunmasızdı. Onu geriye çek, her topu kafayla uzaklaştırır.”

“Bu, rakiplere korku salabilecek bir santrfor. Çok rafine bir oyuncu değil. Ama bence pek çok Eredivisie savunmacısına korku yaşatacak bir isim” diyerek Verweij, Ajax'ın istediği golcüyü tanımladı.

Fabrizio Romano, Ajax'ın oyuncunun tüm maaşını ödeyeceğini ve ayrıca bir kiralama bedeli de vermesi gerektiğini aktardı. Bu haber kısa süre içinde diğer gazeteciler tarafından da doğrulandı.

CBS Sports'tan Ben Jacobs'a göre kiralama bedeli 1 milyon sterlin. “Ve eğer Ajax Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanırsa (Konferans Ligi, edt.), Wolves yaklaşık 500 bin sterlin daha alacak.”