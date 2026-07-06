Verweij, Ajax’ın Daley Blind’e olan ilgisiyle ilgili haberler verdi

Mike Verweij, önümüzdeki haftalarda Ajax’ta gerekli transfer hareketlerinin yaşanmasını bekliyor. Ayrıca Ajax gözlemcisi, sözleşmesi sona eren Daley Blind’in transferi için bir anlaşmanın yakında sonuçlanacağını öngörüyor.

“O gelecek. Ancak durum birkaç hafta öncesinden farklı değil. O zaman Ajax ve Blind’in anlaşmaya varacağı niyeti açıkça dile getirilmişti. Ancak henüz kağıt üzerinde bir şey yok. Bu eninde sonunda ve belki de oldukça kısa sürede gerçekleşecek,” diyor Verweij, De Telegraaf’ın Kick-Off köşesinde.

Verweij daha sonra Blind’in transferinin neden geciktiğini açıklıyor. “Transfer piyasasında çok hızlı ve çok fazla şeyin gerçekleşmesi gerekiyor. Bence Jordi Cruijff birkaç önemli isimle ilgileniyor. Daley Blind’in transferi de hallolacak, sanırım. Bu da kısa sürede sonuçlanacaktır.”

“Míchel onu kadroda görmek istiyor. Bu yüzden onun ilk 11’de yer alma şansı olduğunu düşünüyorum,” diyen Verweij, Girona’ya transfer olan savunma oyuncusunun geri dönüşünün sadece faydalı olacağını öngörüyor.

Babası Danny Blind ise geçtiğimiz günlerde Het Oranje Café’de sol bek oyuncusunun Ajax’a olası dönüşü hakkında konuştu. “Tanrı aşkına, bilmiyorum. Bana pek olası gelmiyor. Ama emin değilim,” diyen Amsterdam kulübünün eski oyuncusu ve teknik direktörü kesin bir cevap veremedi.

Blind (36), daha önce iki farklı dönemde Ajax’ta forma giymişti. Bunun yanı sıra Manchester United ve Bayern Münih’te de forma giymişti. 2023 yılından beri Girona’da forma giyiyordu ve burada Ajax’a transfer olan Míchel ile birlikte çalışıyordu.