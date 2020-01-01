Vertonghen'in evi soyuldu

Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maç sırasında Jan Vertonghen'in evi hırsızlar tarafından soyuldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'da forma giyen Jan Vertonghen'in evine hırsız girdi.

Londra polisinden yapılan açıklamada, futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile deplasmanda oynayacakları maç için yurt dışında bulunduğu sırada evine kar maskeli ve bıçaklı dört hırsızın girdiği kaydedildi.

Açıklamada hırsızların yakalanması için soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, soygun sırasında Belçikalı 32 yaşındaki futbolcunun eşi ve iki çocuğunun da evde bulunduğu basına yansıdı.

Daha fazla takım

İngiltere'de geçen yıl aralık ayında 'ta forma giyen Mamadou Sakho'nun 500 bin sterlin değerindeki eşyaları çalınırken, temmuz ayında da Arsenalli futbolcular Mesut Özil ve Sead Kolasinac soyguncuların saldırısına uğramıştı.