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Niclas Fullkrug MilanGetty Images

Çeviri:

Venezia yok, Füllkrug Werder Bremen’e dönüyor

Werder Bremen

Niclas Fullkrug yeniden Werder Bremen'den başlıyor. Geçen sezonun ikinci yarısında Milan'daki hayal kırıklığı yaratan kiralık döneminin ardından, 1993 doğumlu Alman forvet için bu, onu Bundesliga'ya taşıyan takıma dönüş anlamına geliyor.


VENEZIA YOK - Ağustos 2024'ten bu yana West Ham'da forma giyen oyuncu - Borussia Dortmund'dan toplam 30 milyon euro karşılığında transfer edilmişti - geçen ocak ayında Serie A'ya, Milan formasıyla geldi (5 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte bedelsiz kiralık olarak). Sezon sonunda Londra'ya dönüş yaptı ancak bu sadece geçiciydi: bugün itibarıyla, kariyerinin başlangıcının ve 2019'dan 2023'e kadarki döneminin ardından Werder Bremen formasıyla üçüncü macerasına başlıyor. Böylece Alman oyuncu için Venezia ihtimali de ortadan kalktı.

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