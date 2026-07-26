Fransız kulübü Sochaux-Montbéliard, pazar akşamı, korkunç bir trafik kazasında 38 yaşında hayatını kaybeden eski oyuncusu Kalilou Traoré'nin ölümünü duyurdu. Bu olay, 2013 Afrika Uluslar Kupası'nda bronz madalya kazanan en önemli yıldızlarından birini kaybeden Mali ve Afrika futbol camiası için yıkıcı bir kayıp oldu.

Çok sayıda Fransız ve Mali medyasının aktardığına göre, 2014 yılında 26 yaşında futbolu erken bırakan Traoré, cuma günü geçirdiği trajik bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti; eski kulübü bu acı haberi resmi olarak pazar günü duyurdu.

Kısa ama dolu dolu bir kariyer

Traoré, 2012 ile 2014 yılları arasında Sochaux-Montbéliard forması giydi ve sarı-mavili takımın renkleriyle Fransa Birinci Ligi'nde (Ligue 1) 11 maça çıktı. Ardından, detayları o dönemde açıklanmayan koşullar altında erken emekli olmaya karar verdi.

Malili orta saha oyuncusu, profesyonel kariyeri boyunca birçok Avrupa ve Afrika kulübü arasında dolaştı. Faslı Wydad Casablanca, Hırvat kulübü Istra ve Danimarka kulübü Odense forması giydikten sonra futbol yolculuğunu Fransa'da noktaladı.

Afrika'nın bronz kahramanı

Traoré, kariyerinin en önemli başarılarını Güney Afrika'da düzenlenen 2013 Afrika Uluslar Kupası'na katıldığı dönemde elde etmişti. Burada Mali futbolu için tarihi bir başarı olan bronz madalyanın kazanılmasında "Mali Kartalları"na öncülük eden isimlerden biri oldu.