"Veerman, Borussia Dortmund'un gerçek lideri"

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Joey Veerman, cuma günü oynanan Hollanda-Yunanistan (7-0) maçındaki performansıyla Almanya'da çok konuşuluyor. BILD gazetesinde yayımlanan bir görüş yazısında orta saha oyuncusu, Borussia Dortmund'un yeni lideri olarak nitelendirildi.

"Borussia Dortmund'un belki de en büyük sürprizi o. Hollandalı oyuncu, yaz sonunda transfer edilen bir takviye olmaktan kısa sürede Dortmund orta sahasının fiilî liderine dönüştü" ifadelerini kullanan Alman gazetesi, Hollanda Millî Takımı oyuncusuna övgüler yağdırdı.

BILD, Veerman'ın Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac için şimdiden neden bu kadar önemli olduğunu analiz etti: "Veerman yalnızca mükemmel paslar veren bir oyuncu değil, aynı zamanda çok çalışkan."

"Bayern Münih'le 2-2 berabere kaldıkları maçta orta saha oyuncusu 13 kilometreden fazla mesafe katetti. Yalnızca Bayern'in yıldızları Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic daha fazla koştu." Veerman, Bundesliga'da etkileyici bir performans sergiliyor. "Ancak Veerman'ın en büyük gücü top kontrolü."

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Veerman, Bundesliga'daki ilk sekiz maçında 346 pas verdi. "Bunların 309'u bir takım arkadaşına ulaştı. Bu da yüzde 89,3 gibi etkileyici bir pas isabet oranına karşılık geliyor. Böylece pas isabeti açısından Dortmund'un en başarılı orta saha oyuncularından biri oldu."

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Gazeteye göre Hollandalı oyuncu, Jobe Bellingham'ın daha iyi performans göstermesini sağlıyor. "Veerman arkasında oyunu yönlendirdiği için İngiliz oyuncu, hücumdaki özelliklerini daha ileride kullanabiliyor. Hollandalı oyuncu, oyun kurulumuna düzen getiriyor, sürekli pas seçeneği oluyor ve takım arkadaşlarına ihtiyaç duydukları güveni veriyor."

"Veerman geriden Dortmund'un oyununu yönlendirirken Bellingham, rakip kaleye dönük hamleleri için daha fazla özgürlük kazanıyor." Eski PSV oyuncusu, Dortmund'un hücum oyununda da çok önemli bir rol oynuyor.

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Alman gazetesine göre Veerman, Dortmund'un ödediği 22 milyon euronun fazlasıyla karşılığını veriyor. "Takımın itici gücü hâline bu kadar çabuk onun geleceğini çok az kişi bekliyordu."

"Artık Kovac'ın sistemindeki en önemli oyunculardan biri hâline geldi. Veerman oyunu yönlendiriyor, sorumluluk alıyor ve savunmada da örnek oluyor" değerlendirmesinde bulundu BILD.