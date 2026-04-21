Veerman, Avrupa şampiyonu tarafından tavsiye edildi: "PSV'yi bu üst düzey ligle takas et"

Joey Veerman, bu sezonun sonunda PSV'den ayrılacak gibi görünüyor. Premier Lig, Volendamlı orta saha oyuncusu için bir seçenek olabilir, ancak Arnold Mühren, Veerman'ın başka bir Avrupa üst düzey liginde daha iyi performans göstereceğini düşünüyor.

Ajax, Ipswich Town ve Manchester United gibi takımlarda forma giymiş eski orta saha oyuncusu, Voetbal International'a verdiği röportajda "Bence İtalya'ya gitmeli" tavsiyesinde bulundu. "Orada birçok Hollandalı başarılı oluyor, futbol ona uygun."

Mühren, oyuncu olarak İngiltere'de başarılar elde etti ve Premier League'i çok takdir ediyor. "Ancak İtalya gibi bir ülkede kendini gösterebilir ve futbol tarzı takdir edilir. Tabii ki Brentford da boşuna kapıyı çalmadı, oysa orada oldukça iyi bir orta saha kadrosu var."

"Bence alt sıralarda oynamayan, ama kendini gösterebileceği bir kulübe gitmesi gerekiyor," diyor Volendamlı eski oyuncu ve Fenerbahçe'nin ocak ayında somut bir teklifte bulunduğunu da ekliyor. "O büyük bir kulüp, ama Joey'i büyük bir ligde görmek isterim. Yani örneğin Serie A. Juventus, Internazionale, Roma gibi takımlar."

Mühren daha sonra Marten de Roon'un son yıllarda izlediği yolu örnek gösteriyor. "O da Atalanta'da önemli bir isim, değil mi? Joey için bu güzel bir deneyim olur, bence kendisi de istiyor. Önümüzdeki yıllarda zirvede olacağını düşünüyorum, Hollanda'dan bolca tecrübe biriktirdi, şu anda harika oynuyor ve yine şampiyon oldu."

"Ve bunu Volendamlı olduğu için söylemiyorum, değil mi? Bu benim için önemli değil. Ben niteliklere bakarım ve Joey'de bunlar var," diye bitiriyor 1988 Avrupa şampiyonu. Veerman, PSV ile 2028 ortasına kadar sözleşmesi var ve Transfermarkt tarafından 27 milyon euro değerinde gösteriliyor.