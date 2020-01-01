Vedat Muriqi'ye ceza yok!

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric'e ceza verilmedi.

"Bilinçli kart görme" sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 'nin Kosovalı futbolcusu Vedat Muriqi'ye ceza verilmediği açıklandı.

Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan PFDK kararlarıyla, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Muriqi'ye ceza tayinine yer olmadığı bildirildi.

Yapılan açıklamada yer alan bilgi şu şekilde:

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"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 18.01.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu VEDAT MURIÇ hakkında, bilinçli kart görmesinden dolayı sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA (oyçokluğu) karar verilmiştir."

Bu koşulda Vedat Muriqi, 19. hafta oynanacak maçında sahada olacak.