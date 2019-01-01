Vedat Muriqi'nin şimdiden talipleri çıktı

Sezona fırtına gibi giren Vedat Muriqi dev kulüplerin dikkatini çekiyor. Son olarak Tottenham, Napoli, Fiorentina ve Lazio Kosovalı golcüyü izledi.

formasıyla ligde çıktığı 3 maçta 2 kez fileleri havalandıran Vedat Muriqi, son olarak ülkesi Kosova'nın Çekya'yı 2-1 yendiği maçta da gol atmıştı. Muriqi'nin bu performansı İtalyan ve İngiliz kulüplerinin de dikkatini çekti.

Sabah Gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre; Kosova - Çekya maçında Muriqi'yi izlemek için , , ve 'nun temsilci gönderdiği, bu kulüplerin hazırlanacak gözlemci raporlarına göre oyuncuyla ilgili harekete geçebileceği öğrenildi.

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Vedat'ı bu sezon Rizespor'dan 3.5 milyon Euro'ya alan Fenerbahçe, oyuncuyu sezon sonuna kadar elden çıkarmayı düşünmüyor. Yönetimin, çok astronomik bir teklif gelmemesi durumunda Kosovalı golcü ile gelecek yıl da çalışmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

Çekya maçı sonrası Vedat'a ülkesinden de övgüler yağdı. Kosova basını, "Muriqi eşsiz bir pırlanta gibi ve katkısı her geçen gün artıyor. Ona Zlatan benzetmesi yapılıyor ve o da bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.