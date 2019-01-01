Vedat Muriqi'den transfer açıklaması!

Transfer döneminin gözde isimlerinden olan Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor'daki geleceği hakkında konuştu.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal ile takımın golcü ismi Vedat Muriqi önemli açıklamalarda bulundu.

Bilindiği üzere Muriqi'nin adı son dönemlerde sıkça , ve Medipol ile anılıyordu.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Hasan Kartal, "Vedat’a transferde A, B ve C planlarını sunduk. Vedat ile oturup anlaşacağız. Fenerbahçe’den henüz resmi bir teklif almadık. Vedat'ın fikrine tabii ki saygı duyarız ama kafamızdaki fiyat olmadan buna karşı çıkarız. Bizimle 1 yıl daha sözleşmesi var. Vedat teklifleri kendi düşünsün." dedi.

Golcü oyuncu ise durumuyla ilgili şöyle konuştu: "Günlerdir transferimle ilgili konuşuluyordu ancak başkanımla daha önce görüşmemiz gerekiyordu. Başkanımızın bana sunduğu 3 alternatif var. Bunları değerlendireceğim. Başkanın planlarını düşünüp yeniden bir araya geleceğiz. Ayrılırsam başkanımla helalleşip ayrılmak istiyorum. Önümüzdeki 2-3 günde her şey belli olacak."