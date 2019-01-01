Vedat Muriqi transferinde son perde! Menajeri konuştu
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Yılan hikayesine dönen Vedat Muriqi transferinde son rötuşlar yapılıyor. Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varan Fenerbahçe teklifini yıldız oyuncuya da iletti.
Aspor'a konuşan Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar da görüşmeleri doğruladı.
Canatar, "Vedat Muriqi için Semih Özsoy'dan dün bir davet aldım. Kulüpler anlaşmış. Düşüncelerini sordum. Belli başlı, açıklayamayacağım özel konular konuştuk. Değerlendireceğimi söyledim ve ayrıldım" ifadelerini kullandı.
Vedat Muriqi geçtiğimiz sezonda ligde 17 gol atarken 8 de asist yaptı.