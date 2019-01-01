Vedat Muriqi terapiye alındı

Fenerbahçe, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin peşinde olduğu Vedat Muriqi ile özel görüştü.

Bu sezon hem hem de Kosova formasıyla yaptığı çıkışla Avrupa devlerinin radarına giren Vedat Muriqi için sarı lacivertli yönetim özel önlem almayı planlıyor.

Sabah Gazetesinin haberine göre; Muriqi'in transfer haberlerinden etkilenmesini istemeyen sarı lacivertli teknik heyet, golcü oyuncuya terapiye başladı.

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Muriqi'e şampiyonluk planlarında önemli yer tuttuğu anlatılırken, sezon sonunda çok daha iyi tekliflerle Avrupa'da büyük bir kulübe gidebileceği vurgulandı. Yıldız oyuncunun da şu an için Fenerbahçe'nin başarısı dışında bir şey düşünmediğini hocasına söylediği öğrenildi.

25 yaşındaki oyuncuyu, Premier Lig ekibi başta olmak üzere ve takip altında tutuyor.