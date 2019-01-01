Vedat Muriqi sadece Fenerbahçe'yi düşünüyor

Avrupa kulüplerinin ilgilisini çeken Vedat Muriqi, sadece Fenerbahçe'deki futboluna konsantre olduğunu açıkladı.

Kosova formasıyla Elemelerinde gösterdiği performans sonrası Avrupa'da iyice ismini duyuran Vedat Muriqi'nin talipleri artıyor.

Fanatik Gazetesinden Yusuf Dursun'un haberine göre; 'nin deplasmanındaki mücadelesini Muriqi için scout'u Krsto Kilibardo da izleyecek. Ancak 25 yaşındaki golcü sadece Fenerbahçe'yi düşünüyor.

"Başarı 'ben' değil, 'biz' olunca gelir"

Kosovalı forvet, son dönemde herkesin kendisinden bahsetmesini doğru bulmadığını vurgulayarak, “Eğer ben başarılı bir performans ortaya koyuyorsam, bu sadece benim sayemde değildir. Çünkü başarı sadece ‘ben’ değil, ‘biz’ olunca gelir. Ne Kosova ne de Fenerbahçe’de tek başıma değil, takım arkadaşlarımla başarı için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"Sadece takımın başarısına konsantre oldum"

"Attığım gollerde takım arkadaşlarımın da büyük katkısı var” diyerek sözlerine devam eden tecrübeli oyuncu, transfer haberleriyle ilgili olarak da, “Bana gelen bir teklif yok, belki menajerime bir teklif gelmiştir. Ben Fenerbahçe’ye yeni geldim ve burada başarılı olup şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Sezonun henüz başındayız, bizi güzel günler bekliyor ve şu an sadece takımın başarısına ve Alanya karşılaşmasına konsantre olmuş durumdayım" ifadelerini kullandı.