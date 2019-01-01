Vedat Muriqi resmen Fenerbahçe'de
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Transferi yılan hikayesine dönen Vedat Muriqi'te mutlu sona Fenerbahçe ulaştı.
Galatasaray'ın da renklerine bağlamak adına yoğun uğraş verdiği Muriqi transferi için Fenerbahçe, Rizespor'un istediği teklifi yapmasının ardından transferde rakibinin önüne geçmişti.
Ezeli rakibi ile Kosovalı golcüye imza attırmak için kıyasıya bir yarış veren sarı-lacivertliler, transferi tamamlayarak hücum hattına önemli bir takviye yapmış oldu.
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Vedat Muriqi'in 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.
Muriqi, 2018-19 sezonunda Çaykur Rizespor forması ile çıktığı 34 Süper Lig maçında 17 gol attı ve 8 asist yaptı.