Vedat Muriqi PSG'yi reddetmiş

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den Lazio'ya transferi imzaya kalan Vedat Muriqi'in son gün PSG'den gelen teklifi reddettiğini açıkladı.

Vedat Muriqi 'ya imza atmaya hazırlanıyor. Henüz resmileşmeyen transferde 1-2 gün içerisinde imzaların atılması bekleniyor.

İstanbul'da çevresiyle vedaşalan Muriqi'in PSG'den gelen teklifi reddettiği ortaya çıktı.

'nin efsanevi oyuncularından Rıdvan Dilmen, golcü oyuncuyla dün bir araya geldiğini belirterek, "Vedat Muriç ile dün vedalaştık. Tüm taraftarlarımıza saygı ve selamlarını iletiyor. Yeni takım arkadaşlarından fiziksel olarak 1-1,5 ay geride olduğunu söyledi. Ama yüksek profesyonelliğiyle bunu aşacağına inancımız tam.

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Ayrıca transfer anlaşması olduğu gün Paris Saint Germain'den de teklif geldiğini ama Lazio'ya verdiği sözün arkasında durduğu için bu teklifi geri çektiğini iletti" ifadelerini kullandı.