Süper Lig

Vedat Muriqi PFDK'ya sevk edildi!

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Fenerbahçeli Vedat Muriqi, Gaziantep maçında "bilinçli sarı kart görmesi" şüphesiyle PFDK'ya gönderildi.

Fenerbahçe'nin Gaziantep'i 2-0 yendiği maçın son dakikasında ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyundan atılan Vedat Muriqi PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin sevlerini açıklarken Muriqi'nin sevki için şu ifadeleri kullandı;

"3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 18.01.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu VEDAT MURIÇ'in aynı müsabakadaki "bilinçli sarı kart görmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesi uyarınca 19.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. "

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