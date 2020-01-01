Vedat Muriqi PFDK'ya sevk edildi!
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AA
Fenerbahçe'nin Gaziantep'i 2-0 yendiği maçın son dakikasında ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyundan atılan Vedat Muriqi PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin sevlerini açıklarken Muriqi'nin sevki için şu ifadeleri kullandı;
"3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 18.01.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu VEDAT MURIÇ'in aynı müsabakadaki "bilinçli sarı kart görmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesi uyarınca 19.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. "