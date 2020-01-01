Vedat Muriqi maç kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'nin Karagümrük ile yaptığı hazırlık mücadelesinde 8 oyuncu çeşitli nedenlerden dolayı oynayamadı.

'de İtalya'nın takımına transferi gündemde olan Vedat Muric, Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçının kadrosuna alınmadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muric'in sakatlığının bulunduğu ifade edildi.

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Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçının kadrosunda, Muric'in yanı sıra Nabil Dirar ve Tolgay Arslan sakatlığı sebebiyle alınmadı. Yeni transferler Filip Novak ve Sinan Gümüş ise antrenman eksikliği nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Daha fazla takım

Fenerbahçe, bu oyuncuların dışında mücadelede, kampta bulunmayan Jose Sosa, Allahyar Sayyadmanesh ve Tolga Ciğerci'den yararlanamadı.

Sarı-lacivertliler, Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.