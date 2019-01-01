Vedat Muriqi kimdir, yerli statüsünde oynayabilir mi?

Çaykur Rizespor'un Kosovalı genç forveti Vedat Muriqi, gelecek sezondan itibaren yerli statüsünde oynayabilir mi?

Vedat Muriqi kimdir?

Vedat Muriqi (d. 24 Nisan 1994, Prizren),Kosovalı forvet. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giymektedir.

Kariyeri

Muriqi futbola 2005 yılında ülkesinin KF Liria takımında başladı. 2011 yılında profesyonel oldu. Bu takımda 10 maça çıktı 3 gol attı. 2013 yılında ise KS Teuta takımına transfer oldu. Bu takımda 18 maça çıktı 2 gol attı. 2014 yılında ise Besa takımına alınan oyuncu,2013-14 ara transfer döneminde 'a denemeye alındı. Sezon sonunda ise Eskişehirspor'a transfer oldu. Bu takımla hazırlık maçlarına çıkan Muriqi, transfer sezonu bitmeden Ağustos 2014'te 'a transfer oldu.

Giresunspor serüveninin ardından Süper Lig'in köklü ekiplerinden 'ne transfer olan Kosovalı oyuncu burada oynadığı 55 maçta 10 gol kaydetti.

Son olarak ise bu sezon Karadeniz ekiplerinde Çaykur Rizespor formasını terleten golcü oyuncu, takımının ligin ikinci yarısında yükselişe geçmesine golleriyle katkıda bulundu. Muriqi, Çaykur Rizespor'da 52 maça çıkarken 25 gol atıp 11 de asist yaptı.

Vedat Muriqi yerli statüsünde oynayabilir mi?

Kariyerinin büyük bölümünde 'de forma giyen ve kariyerine halen burada devam eden forvet oyuncusu, hem Kosova hem de Türk pasaportuna sahip durumda. Bu şekilde Türkiye'de forma giydiği süre içinde yerli statüsünde oynaması gereken Vedat Muriqi, Türkiye A Milli Takımı'nda forma giymeyi tercih etmediği için yerli statüsünde sayılmayacak.