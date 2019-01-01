Vedat Muriqi: Gönlüm Galatasaray'da
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Çaykur Rizespor'da gösterdiği başarılı performansla İstanbul takımlarının radarına giren Vedat Muriqi, geleceğiyle ilgili önemli ifadeler kullandı.
A Spor'a açıklamalarda bulunan Kosovalı forvet, tercihinin Galatasaray olduğunu belirtti.
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"Gönlüm Galatasaray'da" diyen Muriqi, "Sürecin tarafları yıpratmamasını istiyorum. Bugün için planlarım arasında yurt dışı yok" ifadelerinde bulundu.
A Spor'da yer alan habere göre, sarı kırmızılı ekip Kosova'lı forvet için Karadeniz ekibine 3 milyon Euro bonservisin yanında sonraki satıştan pay ve Ozornwafor'u kiralık olarak önerdi.
Vedat Muriqi için Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe'de nabız yokluyor.