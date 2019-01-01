Vedat Muriqi: Galatasaray'a gitmek istediğimi söylemiştim

Çaykur Rizespor’un Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Galatasaray’da oynamak istediğini yineledi.

Bugün Sportif Direktörü Damien Comolli, Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile İstanbul’da Vedat Muriqi’nin transferi konusunda görüşme gerçekleştirdi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor’a yaptığı açıklamada “ ’ın bize 3 milyon 750 bin euro önerdiği doğrudur. İlk etapta takas düşünmüyoruz ancak aklımızdaki bedel olursa oyuncu da alabiliriz. Comolli ile de bu görüşülüyor. Aynı görüşme Galatasaray ile de yapılabilir." ifadelerini kullandı.

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Transfer gelişmelerini televizyondan takip ettiğini söyleyen Vedat Muriqi ise yaptığı açıklamada Galatasaray’da oynamak istediğini yineledi.

Muriqi, A Spor’dan Hakan Gündoğar’a yaptığı açıklamada "Kulüplerin görüşmesi normal. Daha önce Galatasaray'a gitmek istediğimi söylemiştim. Görüşmeler bittikten sonra yöneticilerimiz bana da haber verecektir. Henüz bana bir şey sunulmadı. Benim kararım da önemli." diye konuştu.