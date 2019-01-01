Vedat Muriqi: Deniz Türüç'e 'Başka kapıya' diyorum

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı İstanbulspor maçının ardından eğlenceli bir röportaja imza attı.

'nin Kupası 5. turunda İstanbulspor'u 4-0 yendiği maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Vedat Muriqi, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

'Gerekirse forvet de oynarım' diyen Deniz Türüç'e şaka yollu cevap veren Muriqi, "Arkadaşı burada rencide etmeyeyim. Deniz'e 'Başka kapıya' diyorum" dedi.

Sakatlığının ardından forma şansı bulduğu için mutlu olduğunu söyleyen golcü futbolcu, "Oynamadığım ve maç eksiğim olduğu için hocamdan şans bekledim. 60-65 dakika planlamıştık ama gol atmayı beklediğim için daha fazla sahada kaldım" dedi.

Sakatlığını yeni yeni atlattığını söyleyen Muriqi şu ifadeleri kullandı:

"Malatya maçında oynamamamın sebeplerinden biri buydu. Oynasaydım, sakatlık riskim artacaktı ve 8 hafta sahalardan uzak kalacaktım. Çok fazla ağrı hissetmedim bugün, her gün daha iyiye gidiyorum. MR'da 5 hafta hiçbir şey yapamaz dediler, 21. gün takımla idmana çıktım. Planlanandan 14 gün erken çıktım. Doktor 5 hafta demişti, onlara da teşekkürler. Gece gündüz tedaviyle yetiştirmeye çalıştılar."

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"Oynayamadığım için mutsuzum"

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Tolgay Arslan ise çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde ilk defa böyle bir sezon geçirdiğini söyleyen Tolgay, "Normalde bir sezonda 45-50 maç oynardım. Birkaç maç eksiğim var, bunu da kapatmaya çalışıyorum. Hazırım, kendime güveniyorum. Bu formayı hak ettiğimi göstermeye çalışıyorum. Oynayamadığım için mutlu değilim." dedi.