Vedat Muriqi çıkmazı sürüyor!
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İki ezeli rakip Vedat Muriqi transferinde karşı karşıya.
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Kosovolu futbolcu daha önce Galatasaray'a gitmek istediğini açıklamış ancak Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe ile görüştüklerini belirtmişti.
Fanatik'te yer alan habere göre Rizespor, Fenerbahçe ile transfer konusunda el sıkıştı. Muriqi ise Şampiyonlar Ligi faktörünü göz önünde bulundurarak tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.
25 yaşındaki futbolcu ile kulübü Rizesapor arasında bu nedenle bir anlaşmazlık doğdu. 6 ay sonra serbest kalacak futbolcu, önümüzdeki sezon istediği kulüple görüşüp bedavaya anlaşabilir.
Bu nedenle Karadeniz kulübü, maksimum teklifle Muriqi’i elden çıkarmak istiyor.