Vedat Muriqi 2 maç men cezası aldı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi'e 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile oynanan derbide kırmızı kart gören Muriqi'e rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği belirtildi.

Ligde son hafta öncesi küme düşmesi kesinleşen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü İbrahim Üzülmez'in sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Kulübünde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sinan Öznur'a sosyal medya hesabı aracılığıyla TFF ile müsabakasının hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 150 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

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Futbol Takımı Menajeri Emrah Tok'a İttifak Holding müsabakasının hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

Medipol 'e 144 bin lira, Çaykur Rizespor'a da 48 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

PFDK, çeşitli gerekçelerle 1 kulüp başkanı ile 4 yöneticiye 4 bin 500'er lira, 1 antrenör ve 9 futbolcuya ise 900'er lira para cezası verdi.

Para cezası alan başkan, yönetici, antrenör ve futbolcular şöyle:

Başkan: Hasan Kartal (Çaykur Rizespor)

Yönetici: Yusuf Günay (Galatasaray), Ali Haydar Er, Cem Kuyumcu, Sinan Mete (Çaykur Rizespor)

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Antrenör: Kaan Arısoy (Medipol Başakşehir)

Futbolcular: Ali Turan, Selim Ay, Erdon Daci, Alper Uludağ (İttifak Holding Konyaspor), Eljero Elia, Gökhan İnler, Uğur Uçar (Medipol Başakşehir), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan ( )