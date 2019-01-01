Vedat Muriç'in bonservis bedeli açıklandı
Transferin gözde isimlerinden Vedat Muriç için Çaykur Rizespor’dan açıklama geldi.
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin istediği Kosovalı golcü hakkında konuşan Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Galatasaray ve Fransız kulübü Toulouse’un tekliflerini doğruladı.
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DHA’ya konuşan Yılmaz Bal, Galatasaray’ın 2.5 milyon euro artı takasta bir oyuncu önerdiğini, ancak kendilerinin 10 milyon euro talep ettiğini söyledi.
Bal aradaki farkın kapanması halinde, Muriç’in de istekleri doğrultusunda transferin gerçekleşebileceğini, teknik direktör İsmail Kartal’ın takasta da Galatasaray’dan bir futbolcu istemediğini vurguladı.
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Bal, Toulouse'un da bonservis, takas ve sonraki satıştan pay şeklinde bir teklif yaptığını ancak 10 milyon euro istediklerini bu kulübe de ilettiklerini belirtti.