Garip bir tesadüf eseri, tarihi rakipler Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin milli takım vedası anlarının aynı hafta içinde kesişmesini seçti kader, ancak tamamen zıt iki şekilde.

Ronaldo bugün çarşamba günü, teknik direktör Jorge Jesus'un basın toplantısının ardından milli takım kampından ayrıldığını açıkladı. Jesus, geçen Norveç maçı boyunca yedek kulübesinde oturan "Denizciler"in kaptanının yarın Avrupa Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasında Danimarka karşısında da ilk 11'de başlamayacağını doğrulamıştı.

"Don", açıklamasında ayrılış nedenlerinin gerçeğini Portekiz halkına "zamanı geldiğinde" açıklayacağı sözünü verdi.

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Krizin kökleri Oslo karşılaşmasına dayanıyor; zira Ronaldo, Norveç'i (2-1) yendikten sonra takım arkadaşlarıyla birlikte taraftarları selamlamadan doğruca soyunma odasına yöneldi, ardından maçta yedek olarak dahi yer almamasına açık bir tepki olarak üç gün üst üste takım antrenmanına katılmadı.

Basın haberleri, bu ani gelişmenin Cristiano'nun ülkesinin milli takımıyla kariyerinin sonunu temsil edebileceğini öne sürdü. Portekiz'in "O Jogo" gazetesi şöyle yazdı: "Cristiano Ronaldo geri dönüşü olmayan bir karar aldı: Artık Portekiz'i temsil etmeyecek. Galler'e karşı oynadığı maç milli takımla son maçıydı."

"Don" (41 yaşında) uluslararası düzeyde mucizevi bir birikime sahip; Galler karşısında 234. maçına çıktı ve Portekiz ile 146 gole sahip, buna ek olarak 2016 Avrupa Şampiyonası kupası ve Avrupa Uluslar Ligi'nde iki kupa.

İdeal bir veda

Buna karşılık, Atlantik'in diğer kıyısında Messi ideal bir vedaya hazırlanıyor. 31 Ağustos'ta milli takıma vedasını açıklayarak milli takımdaki 21 yılını sonlandırdı ve veda mektubunu Dünya Kupası finalinden iki gün sonra, 21 Temmuz'da yazdığını, ancak 8 Ağustos'ta vefat eden babasının hastalığı nedeniyle yayımlanmasını ertelediğini açıkladı.

Arjantin Futbol Federasyonu ona kendisine yakışır bir veda sunmaya karar verdi; federasyon başkanı Claudio Tapia onu 6 Ekim'de Benin karşısında veda maçı oynamaya davet etti, ayrıca 2022 Dünya Kupası'nın tüm şampiyonlarını ona eşlik etmeye davet ederek karşılaşmayı "son tango" olarak niteledi.

Messi (39 yaşında) ülkesinin milli takımına muhteşem rakamlarla veda ediyor: Arjantin'in tarihi gol kralı olarak 207 maç ve 125 gol, bunların 21'i Dünya Kupaları'nda, buna ek olarak Copa América'da iki kupa ve son Dünya Kupası finalini İspanya'ya karşı oynadı.

"Pire"nin, Ronaldo'nun görünüşe göre son kez öfkeli bir şekilde Portekiz kampından ayrıldığı sırada Benin karşısında efsanevi bir veda yaşaması bekleniyor.



