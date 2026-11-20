Kaleci Jesús Owono, "Demi" olarak bilinen Jesús de Miguel'in vefatından bu yana ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Evinden çıkıp Andorra takımının bir maç için sahasına döndüğü gün Encamp Stadı'nın tribünlerinde yer alan Owono, merhum için düzenlenen duygusal anma törenine tanıklık etti. Kalecinin yüzündeki hüzün açıkça okunuyordu.

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Katalan gazetesi Marca'nın aktardığına göre, kulübünün düzenlediği anma törenine katılmak isteyen Owono, içinde bulunduğu zor ruh haline rağmen Demi'nin vefatından bu yana ilk kez kamuoyu önüne çıkmaya ve takım arkadaşları ile taraftarlarla birlikte merhuma vefa anlarını paylaşmak için tribünde yer almaya karar verdi. Bu tablo, yaşadığı kaybın onu ne denli etkilediğini gözler önüne serdi.

Owono'nun ortaya çıkışı, Andorra milli takımının Encamp Stadı'na dönüşüyle aynı zamana denk geldi. Oyuncular Demi'nin anısını duygusal bir şekilde yaşattı. Sahaya onun adını ve numarasını taşıyan formalar ve beyaz çiçeklerden oluşan bir buketle çıkan futbolcular, ardından vefatı nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bu insani jest, maçın başlamasından önce gerçekleşti.

Kaleci, Tricolor Stadı'nın tribünlerinde koyu renk kıyafetler ve siyah bir şapkayla, aralarında sakatlığı bulunan Àlex Calvo ile Le Normand'ın da olduğu, kadroya alınmayan takım arkadaşlarının yanında yer aldı. Anma töreninin tribünlere yansıyan atmosferinde, yüzündeki hüzün açıkça okunuyordu.

Owono'nun katılımı saygı duruşuyla sınırlı kalmadı. Saygı duruşu biter bitmez dua eden kaleci, Demi'nin vefatından ne kadar derinden etkilendiğini bir kez daha gösterdi. Takım arkadaşları ve taraftarlar da onun bu ilk görünümünde kendisine destek olmaya özen gösterdi. Stadın merhumun anısının yad edildiği bir alana dönüştüğü bu an, rekabet ortamından uzak, insani bir anlam taşıdı.

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Owono, birkaç gün önce Jesús de Miguel'in ailesiyle görüşme talebinde bulunmuştu. Bu adım, merhumun ailesiyle iletişim kurma ve taziyelerini iletme arzusunu yansıtıyor. Şimdiye kadar bu fırsatı bulamayan Owono, önümüzdeki dönemde bunu gerçekleştirmeyi umuyor. Demi'yi kaybetmenin hüznü sürerken bu dilek de gündemindeki yerini koruyor.