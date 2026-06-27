Veda gecesinde… Suudi ikilisi arasında yaşanan sözlü tartışmanın perde arkası

2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda Suudi Arabistan milli takımı ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanan maçta, maçın gidişatı sırasında Firas Al-Buraikan ile Muhammed Kano arasında yaşanan sözlü atışma, sosyal medyada geniş yankı uyandıran dikkat çekici bir an yaşandı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalmasının ardından Dünya Kupası'na veda etti. Takım, 3 maçta sadece 2 puan toplayabildi ve 32'li turlara yükselme şansını kaçırmasının yarattığı hayal kırıklığı yaşadı.

"X" platformunda yayılan bir video, Yeşil Burun Adaları milli takımının duran topu kullanmaya hazırlanırken, topun henüz vurulmadan önce El-Brikan ile Keno arasında yaşanan sözlü tartışmayı gösterdi.

Görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla, tartışma savunma görevleri ve ceza sahası içindeki markajla ilgiliydi. İki oyuncu, maç boyunca Yeşil Burun Adaları milli takımının uyguladığı baskı altında, pozisyon alma ve rakip oyuncuları markajlama konusunda birbirlerini suçladı.

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Tartışma uzun sürmedi; kaleci Muhammed Al-Owais, durumu kontrol altına almak ve takım arkadaşlarını sakinleştirmek için araya girdi. İkisine maçın gidişatına odaklanmalarını söyledi ve maç normal seyrine devam etti.

Bu an, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı. Bazıları bunun, kader maçı niteliğindeki karşılaşmada Suudi milli takım oyuncularının yaşadığı gerginlik ve baskının boyutunu yansıttığını düşünürken, diğerleri ise bu tür tartışmaların saha içinde, özellikle de savunma görevlerinde büyük konsantrasyon gerektiren kritik maçlarda doğal bir durum olduğunu savundu.