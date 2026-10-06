Veda gecesinde: Messi, Arjantin ile kırılması zor 5 rekoru da yanında götürüyor

Arjantin futbol tarihinin bir sayfası, Buenos Aires'te birkaç saat sonra kapanacak. 39 yaşındaki Lionel Messi, milli takımıyla son maçına Benin karşısında çıkacak.

"Pire" lakaplı yıldız, 208. milli maçına çıkacak ve Arjantin Milli Takımı'yla kaydettiği gol sayısına (125 gol) son bir golü daha eklemeyi umuyor.

Ardından, Messi sonrası yaşamı düşünme vakti gelecek. Ancak ünlü 10 numara, silinmez bir iz bırakacak.

TyC Sports kanalı, Messi'nin Arjantin Milli Takımı'yla, önümüzdeki yıllarda yeni bir Messi ortaya çıkmadıkça kırılması neredeyse imkânsız olan 5 rekor bırakacağına dikkat çekti.

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Birinci rekor: Milli takımla 125 gol (ve bu sayı bu gece daha da artabilir). Messi'nin uzun süre Arjantin'in tarihî gol kralı olarak kalması muhtemel.

Mevcut oyuncular arasında ona en yakın rakibi, yalnızca 42 golü bulunan Lautaro Martínez.

İkinci rekora gelince: 207 milli maç; bu sayı da yakında 208'e ulaşacak.

Messi, Arjantin tarihindeki en çok milli maç rekorunu elinde tutuyor. Ona en yakın rakipleri Javier Mascherano (147) ve Ángel Di María (145), ancak her ikisi de milli futbolu bıraktı.

Üçüncü rekor ise şu: Messi, Dünya Kupası'nda en çok maça çıkma rekorunu (34 maç) elinde tutuyor.

Dördüncü rekor ise şöyle: Arjantin Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda en çok gol (21 gol).

Ve son olarak beşinci rekor: Messi, Güney Amerika Dünya Kupası elemelerinde en çok gol kaydetme rekorunu Luis Suárez ile paylaşıyor.

Arjantinli ve Uruguaylı oyuncuların her birinin 31 golü bulunuyor. En yakın rakipleri olan Marcelo Moreno Martins (22), Hernán Crespo (19), Alexis Sánchez (20) ve Edinson Cavani (17) ise artık milli takımlarında oynamıyor.